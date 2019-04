Chusta kontra wózek dla dziecka

Najpopularniejszym sposobem na transport dzieci jest oczywiście wózek. Ten sposób jest o tyle wygodny dla rodziców, że nie wymaga użycia siły, niemniej jednak samo zniesienie wózka z wysokiego piętra budynku, złożenie go i przewiezienie do parku czy sklepu, wyjęcie z samochodu, ponowne złożenie - to już wymaga nie tylko siły ale i zajmuje dużo czasu. Chusta zaś to prosty sposób, który wykorzystuje wytrzymałość materiału, który podtrzymuje dziecko tuż przy sercu matki lub taty. Chusta do noszenia dzieci summer lime to jeden z modeli marki Luna Dream, który możecie wybrać zamiast wózka lub nosidełka.

Chusta do noszenia dzieci summer lime - zalety

Ogromną zaletą chust do noszenia jest i łatwośc w użyciu. Nawet początkowi użytkownicy tego rodzaju produktu, szybko uczą się sposobu wiązania chust wokół siebie i dziecka. Co ważne, chusta do noszenia dzieci summer lime jest zaprojektowana w taki sposób by dbać o prawidłową pozycję dziecka, dodatkowo przynosi ulgę w okresie ząbkowania u malucha. Rodzic korzystający z chust ma wolne ręce oraz całkowitą swobodę poruszania się, co w przypadku wózka jest dość ograniczone, przecież nie wszędzie można nim wjechać.